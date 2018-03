Dalle Cerbaie al Sibolla, Comuni insieme per promozione

Questo opuscolo vede unite le attività che i singoli comuni hanno sempre promosso per quanto riguarda la valorizzazione delle aree protette comprese nei territori delle Cerbaie e di Bientina. Un'unica, piccola e pratica guida (scaricabile in fondo all'articolo) che mette insieme alcune delle più ricche arre naturalistiche ambientali di tutto il territorio che attraversa i 7 comuni coinvolti, come l'area protetta di Montefalcone, il Bosco di Tanali, il Bottaccio ed il lago di Sibolla. Nel programma sono presentate visite escursioni ed eventi con esperti di natura ambientale che avranno luogo da marzo ad ottobre 2018 nelle aree protette. Tutte le attività sono state redatte in collaborazione con le associazioni ambientali, che si occupano di gestione, cura e tutela del territorio insieme alle amministrazioni, come Wwf, Legambiente, Consorzio forestale delle Cerbaie, Natura di Mezzo e il nucleo dei Carabinieri Biodiversità di Lucca.brochure Cerbaie "Siamo riusciti ad attivare, grazie alla sinergia comune, diverse attività ambientali che hanno come unico scopo quello di creare momenti di stupore e meraviglia nei confronti della natura e delle bellezze del territorio toscano – dice l’assessore all’ambiente del Comune di Bientina, Desiré Niccoli – In questo modo, oltre ad un’operazione di sensibilizzazione ecologica, incentiviamo sempre di più il percorso di valorizzazione turistica". "Lo sforzo di tutti gli enti è volto a raggiungere un obiettivo comune: far uscire iniziative del genere dai circuiti degli appassionati e arrivare fino ai cittadini – sottolinea il sindaco di Bientina, Dario Carmassi – L'acqua da sempre ha unito, e i nostri sono territori ricchi di acqua. Per questo dobbiamo continuare a costruire insieme percorsi sul territorio per valorizzare l'ambiente che ci circonda. È un modo non solo per fare economia ma anche per preservare l’ambiente, stimolare percorsi turistici e educare i più giovani". “Siamo riusciti - ha detto l'assessore Toci di Altopascio - a costruire un gioco di squadra fra enti e comuni confinanti per valorizzare ancora di più e ancora meglio le aree naturalistiche, di grande bellezza, che ricadono nei nostri territori. È un modo per avvicinare tante persone a questi luoghi, renderli finalmente noti, creare percorsi condivisi nella natura, sensibilizzare i cittadini al rispetto dell’ambiente e proporre nuovi itinerari turistici. Con la riapertura straordinaria della Riserva naturale del Lago di Sibolla, che verrà replicata anche per Pasquetta, abbiamo accolto tante persone, alcune delle quali residenti ad Altopascio eppure del tutto ignare di questo scrigno di biodiversità: abbiamo cioè dimostrato che l’interesse c’è, anche nei più piccoli, ed è quindi nostro compito proseguire su questa strada. Farlo insieme ad altri Comuni, grazie a un lavoro di rete, è indispensabile oggi, un modo concreto per reperire fondi, partecipare a bandi, unire le forze e anche le risorse”.Lunedì (2 aprile), in occasione della giornata mondiale di sensibilizzazione all’autismo Pasquetta sulle sponde del Sibolla dalle 10 alle 12 ci sarà la pulizia della riserva mentre dalle 14 alle 17 ci saranno visite guidate aperte a persone diversamente abili. Sarà attivo un punto ristoro.Sabato (14 aprile), dalle 10 alle 16,30, ci sarà la Festa dei Camminanti A spasso tra la storia dei corsi d’acqua. Una camminata dal frantoio Grifone, in piazza Domenico Cavalca a Vicopisano che porterà fino a Bientina sulle tracce dei corsi d’acqua che hanno interessato il territorio, ossia l’Arno e la Serezza, emissario dell’ex lago.Domenica 15 aprile, dalle 9 alle 16, avrà luogo Il cuore selvaggio delle Cerbaie, un’escursione dalla Riserva naturale di Montefalcone alle torbiere glaciali nel Padule di Bientina. L’evento prevede il pranzo selvatico nella Riserva (località Castelfranco di Sotto). Per maggiori informazioni e prenotazioni per gli eventi in programma, si rimanda alla brochure, consultabile in formato digitale anche sul www.comune.bientina.pi.it oppure ritirabile in formato cartaceo all’ufficio Urp (piano terra) del Comune di Bientina.

Nilo Di Modica