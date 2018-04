Tirocini al Comune di Altopascio, si aprono le domande

Ad Altopascio si cercano tirocinanti. Fino a sabato 21 aprile alle 13, c’è tempo per partecipare alle selezioni per svolgere tirocini non curriculari al Comune di Altopascio: un modo per i giovani di fare esperienza direttamente sul campo e misurarsi concretamente col mondo del lavoro.

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

"Dopo i contratti di formazione lavoro – commenta Alessandro Remaschi, assessore al personale – l’attivazione di questi tirocini rientra nel progetto della nostra amministrazione di rinnovare la macchina comunale. Inserendo nuove energie, infatti, vorremmo che chi già lavora in Comune e svolge le sue mansioni con dedizione, impegno e serietà, possa trasmettere il suo sapere e il suo entusiasmo ai nuovi arrivati. Senza contare, poi, che l’ingresso dei giovani porta sempre una ventata di novità e di buone idee".Possono proporre la propria candidatura gli inoccupati o disoccupati, residenti o domiciliati in Toscana, che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 30 anni. Fondamentale per superare la selezione è il titolo di studio: i richiedenti, infatti, dovranno aver conseguito la laurea triennale o superiore in giurisprudenza o in un’altra facoltà di uguale valore. L’incarico prevede un impegno di 6 mesi, per 30 ore settimanali suddivise in 5 giorni lavorativi, con un rimborso spese mensile di 500 euro lordi.Alla domanda, scaricabile dal sito del Comune, sezione Lavoro e concorsi o direttamente all’ufficio personale, è necessario allegare il curriculum vitae dettagliato, firmato e contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, oltre alla copia di un documento d’identità valido. La documentazione potrà essere presentata a mano al protocollo generale del Comune, in piazza Vittorio Emanuele, 24, o spedita al Comune per raccomandata con ricevuta di ritorno. I documenti, inoltre, possono essere inviati in formato pdf per mail all’indirizzo(si consiglia di richiedere la conferma di lettura), o tramite posta certificata, esclusivamente da un’altra casella Pec, all’indirizzoPer ulteriori informazioni: 0583.216455,