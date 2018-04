Niente fondi per Ascit, Ato si schiera con i sindaci

L’assemblea di Ato Toscana Costa appoggia la linea espressa dai Comuni della Piana di Lucca e da Pescaglia che nei giorni scorsi avevano protestato per l'esclusione dai finanziamenti per i rifiuti (Leggi). Secondo Ato Costa è opportuno che le delibere regionali 274 e 278 del 2018, con le quali si stanziano cospicui finanziamenti solo nei confronti dei territori che intendono avviare progetti di raccolta “porta a porta” o di prossimità, siano integrate affinché parte delle risorse siano destinate anche a quei soggetti già virtuosi, come, per esempio, quelli riuniti in Ascit, che intendono migliorare la gestione e le performance della propria raccolta differenziata.