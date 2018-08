Marchi: “Labirinto del pellegrino, uno spreco di denaro”

Il labirinto del pellegrino sulla via Francigena? Uno spreco di denaro pubblico, nello specifico di fondi regionali a Capannori. E’ quello che sostiene Giovanni Marchi, consigliere del gruppo misto Energie per l'Italia che passa all'attacco. "E’ proprio vero, quando i soldi vengono distribuiti dalla Regione Toscana non hanno nessun valore. Il labirinto, delimitato da pali in legno è stato realizzato sul percorso della via Francigena, percorsa dai pellegrini. Peccato – prosegue Giovanni Marchi - che a sentire le persone che vivono nella zona sia stato visitato da pochi viandanti che con zaino in spalle e bordone in mano percorrono la Francigena".

"Questo, purtroppo è un altro simbolo dello sperpero di denaro pubblico effettuato dall’amministrazione Menesini - attacca - . Una amministrazione dovrebbe lavorare per i suoi cittadini come farebbe un buon padre di famiglia con i suoi figli, se i soldi ci sono nella famiglia tutti ne beneficiano, ma dove i quattrini sono pochi devono essere centellinati per le spese importanti. Ora a fronte dell’importo speso dall’amministrazione, con una parte di contributo regionale è di 70.000 euro, che a nostro avviso, hanno abbellito ben poco la zona, il parco non risulta così frequentato come l’amministrazione vorrebbe far credere. Non siamo contro – continua Marchi – l’abbellimento del paese o contro la Francigena, ma reputiamo che ci siano lavori molto più urgenti che fare un labirinto per pochi. Ci sembrava, una soluzione migliore, creare un bel giardino alberato con panchine, e giochi per i ragazzi, visto che nei 70.000 euro spesi ci sono anche una parte di oneri di urbanizzazione che i cittadini hanno versato nelle casse comunali".