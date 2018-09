Fibra ottica in ritardo, Altopascio chiede tempi certi

Dopo Porcari, anche Altopascio scrive alla Regione Toscana e a Telecom per avere informazioni, chiarimenti e un cronoprogramma certo rispetto all’attivazione della fibra ottica. A seguito dei lavori realizzati sul territorio comunale finalizzati alla messa in posa dell'infrastruttura digitale, infatti, con sempre maggiore frequenza i cittadini si stanno rivolgendo agli uffici del Comune per chiedere aggiornamenti relativi all’avvio del servizio. Ad oggi però anche Altopascio, così come Porcari, non conosce se e in quali zone la fibra sia stata effettivamente attivata e commercializzata e quali siano le tempistiche necessarie affinché questo avvenga.