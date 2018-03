Guasto al ponte radio, disagi al Tabarracci

Per questi motivi, l'azienda Usl Toscana nord ovest, nello scusarsi pubblicamente per gli inconvenienti che si sono creati, invita tutti coloro che avessero necessità collegate a servizi erogati dalla Casa della Salute Tabarracci di rivolgersi alle altre sedi distrettuali presenti a Viareggio e Torre del Lago Puccini (Nuova Coop in via Santa Maria Goretti; distretto del Terminetto in Piazza Buon Consiglio e Casa della Salute di Torre del Lago Puccini in via Aurelia 203).