Rubano abiti da bambini, denunciate due donne

Si erano recate in alcuni negozi per bambini di Sarzana mostrando ai proprietari di essere interessate ad acquistare vestitini griffati, uscendo poi da lì con le borse piene, ma senza passare dalle casse. In questo modo due donne, una di 44 anni e l’altra di 30, originarie della provincia di Pisa, erano riuscite a sgraffignare una trentina di capi per piccoli tra giubbini, pantaloni e altro. Ma il loro piano è fallito ieri (29 marzo) perché sono state scoperte dalla polizia stradale di Lucca, impegnata in questi giorni di intenso traffico nei controlli sul territorio.