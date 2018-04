Si perdono di notte nei boschi, soccorsi dal Sast

Intervento di soccorso ieri (25 aprile) per la stazione di Querceta del Sast che si è attivata in due occasioni per aiutare alcuni escursionisti.

Il primo intervento nel pomeriggio intorno alle 16,40 vicino all'abitato di Azzano, dove una signora, in forza al Cai di Pontedera, è scivolata su un sentiero. Attivati dalla centrale 118, da Querceta sono stati inviati cinque soccorritori in appoggio per le operazioni di recupero e soccorso. Il secondo intervento è avvenuto intorno alle 21, sul sentiero numero 8: qui due escursionisti, sprovvisti di abbigliamento e attrezzatura adeguata (in particolare senza luci) hanno perso la traccia di sentiero nelle vicinanze della località Moscoso.