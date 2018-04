Bloccati di notte sul torrente Ania: soccorso per 4

Ma la preoccupazione delle famiglie ha fatto sì che fosse attivata la squadra di soccorso per portare aiuto ai torrentisti rimasti bloccati. Alle 3,35, dopo la risalita dal basso del torrente e il superamento dei vari salti si è riusciti a stabilre un contatto visivo con i quatteo. Dopo una serie di tentativi si è riusciti a portare a valle i vari componenti con priorità per le persone infreddolite. Le operazioni si sono concluse alle 5,30 con l’arrivo al mezzo fuoristrada del Sast.

Il Soccorso Alpino ringrazia per l’occasione la centrale Enel Green Power che ha messo a disposizione il proprio personale reperibile per garantire la massima sicurezza delle operazioni anche se, nonostante la presenza della centrale a monte verso Coreglia, non ci sarebbe stato nessun pericolo di variazioni sensibili sulla portata del torrente.