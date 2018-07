Denunce e sequestri per i controlli antiabusivi

Sono stati rinvenuti alcuni piccoli depositi di borse ed altri oggetti con famosi marchi contraffatti, per lo più nelle aree verdi della zona del lungomare nel comune di Pietrasanta.

Un uomo di origine straniera, in regola con le norme sul soggiorno, sorpreso con alcune borse, è stato denunciato dalla polizia municipale di Pietrasanta. Un altro, sempre straniero, in regola con le norme sul soggiorno, che vendeva oggetti comuni, è stato denunciato dalla polizia municipale di Forte dei Marmi per resistenza, perché si è opposto al controllo. Complessivamente sono stati sequestrati 83 prodotti con marchi contraffatti, identificate 65 persone, tutti cittadini stranieri, e controllati 25 autoveicoli.

Il questore di Lucca, Vito Montaruli, in seguito ai comitati ordine e sicurezza pubblica presieduti dal prefetto di Lucca, Laura Simonetti, con la partecipazione dei sindaci di Forte dei Marmi, Bruno Murzi e Alberto Giovanetti, ha disposto i servizi coordinati delle forze di polizia dello stato e delle polizie municipali dei Comuni di Forte dei Marmi e Pietrasanta, per contrastare il fenomeno della vendita di merci con marchi contraffatti.