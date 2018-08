Il pm Paola Rizzo arriva alla procura di Lucca

Arriva un nuovo magistrato alla procura di Lucca. E' il sostituto procuratore Paola Rizzo, 53 anni, che arriva da Pisa. Per lei, originaria di Napoli, la Toscana è diventata la sua seconda casa. Dopo, infatti, un'esperienza nelle vesti di giudice per le indagini preliminari al tribunale di Torre Annunziata, Rizzo è stata pubblico ministero alla procura di Livorno, dove ha lavorato per 14 anni fino al 2012. In quell'anno la Rizzo venne trasferita all'ufficio inquirente di Pisa.