Controlli carabinieri, un arresto per evasione

Nella serata di ieri (10 agosto) i militari della stazione dei crabinieri di Viareggio hanno arrestato per evasione un 34enne di origine marocchina, domiciliato a Viareggio, già conosciuto dalle forze dell'ordine, che benché sottoposto al regime degli arresti domiciliari per reati in materia di sostanze stupefacenti, è stato sorpreso dai militari operanti mentre passeggiava per le vie del centro. L'uomo sarà condotto stamattina davanti al Gip per la convalida dell’arresto e il giudizio per direttissima.

Prosegue così l’attività di prevenzione e contrasto alla cosiddetta criminalità diffusa, su tutta la provincia, da parte dei carabinieri del comando provinciale di Lucca, nell’ambito dell’operazione Estate sicura, in concomitanza con il periodo di massimo afflusso delle persone nelle località di villeggiatura, con particolare attenzione al fenomeno dei reati contro il patrimonio, quali furti e rapine in abitazione, scippi e borseggi.Oltre ai consueti controlli sulle strade, su tutto il territorio della Provincia sono stati svolti controlli mirati nelle strutture ricettive, in esercizi pubblici e luoghi di aggregazione, con l’obiettivo di individuare eventuali presenze di soggetti pericolosi o pregiudicati. L’attività si è concentrata, in particolare, in Versilia e in Garfagnana, dove sono stati controllati numerosi agriturismi e affittacamere. I carabinieri forestali, in sinergia con i reparti territoriali della Garfagnana hanno anche effettuato una serie di perlustrazioni nelle aree boschive, con l’ulteriore obiettivo di prevenire il fenomeno degli incendi e del bracconaggio.