Due nuovi qooder per i carabinieri di Viareggio

Due nuovi quadricicli a motore, consegnati in comodato d’uso gratuito dalla Quadro Vehicles, casa produttrice, all’Arma dei Carabinieri. Da questa mattina (21 agosto), per tutto il periodo estivo, saranno in servizio alla Compagnia Carabinieri di Viareggio in via sperimentale e verranno impiegati nei quotidiani servizi di pattuglia e di controllo del territorio su tutta la giurisdizione di competenza.

I Qooder sono molto versatili ed agili, in grado di operare su terreni difficilmente percorribili da altri veicoli e saranno utilizzati lungo le strade della Versilia, dove forte è la presenza turistica in questo periodo.