Incendio tra le case, paura ad Altopascio

Le fiamme hanno minacciato le case, attinto annessi agricoli e anche un piccolo canile. Un vasto incendio di bosco ha creato momenti di paura nel pomeriggio di oggi (21 agosto) ad Altopascio, in una zona limitrofa a via Torino, purtroppo un'area già nota alle cronache per episodi del genere, in estate. E' ancora vivo infatti il ricordo di un maxi incendio che il 6 agosto di un anno fa produsse danni ingenti.

Sul posto anche oggi sono dovute intervenire diverse squadre dell'Aib ma anche i vigili del fuoco di Lucca e da Castelfranco di Sotto. Con più mezzi i pompieri si sono messi a difesa delle abitazioni più vicine al rogo, facendo allontanare per precauzione le persone presenti.

Nel frattempo si è mossa la macchina di protezione civile e antincendio regionale, con l'invio di un elicottero che ha preso parte alle operazioni di spegnimento del rogo. Si indaga, intanto, sulle cause ed è per questo che sul posto sono arrivati anche i carabinieri forestali. Il rogo è partito lungo la strada, in un luogo dove già in passato c'erano stati episodi simili, e si esteso verso la zona di via San Giuseppe, coinvolgendo anche alcuni annessi agricoli e il giardino di una abitazione. Un'area piuttosto ampia è stata interessata dalle fiamme e purtroppo il vento ha peggiorato la situazione, rendendo ancora più difficili le operazioni di spegnimento sul posto.

In via Torino è accorsa anche la polizia municipale di Altopascio, per vigilare sulla situazione e regolare il traffico per consentire a vigili del fuoco e associazioni di operare in sicurezza. Tanta paura tra gli abitanti della zona, ad un anno esatto dall'ultimo precedente.