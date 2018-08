Ospedali e distretti, stanziati 1,5 milioni da Asl

Tali interventi non erano rientrati nel piano aziendale della scorsa primavera ma dopo l’approvazione del piano anticorruzione dell’Usl Toscana Nord Ovest dei mesi scorsi si è reso necessario pubblicare la lista completa degli interventi predisposti, alcuni già avviati altri da avviare e altri ancora già conclusi. Tutti i lavori si riferiscono all’anno in corso. Per il presidio ospedaliero di Lucca sono previsti interventi per 80mila euro, per il distretto invece 383mila, per il presidio della Valle del Serchio 170mila, per il distretto del Serchio 100mila, per il presidio ospedaliero della Versilia 381mila e per il distretto sempre della Versilia 382mila.

v. b.