Minaccia e aggredisce agenti, pusher in manette

Un 40enne di origini marocchine, irregolare e già noto per rapina, furto e spaccio, è stato arrestato ieri sera (4 settembre) dagli agenti del commissariato di Viareggio per spaccio, resistenza, minaccia aggravata e lesioni a pubblico ufficiale. Gli uomini della volante durante i giri di perlustrazione dei luoghi dove abitualmente vengono segnalati movimenti di microspaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato un movimentato viavai di persone nei pressi dell’ex stazione ferroviaria in via Pisano.