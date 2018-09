Guida ubriaco e sotto effetto droga: nei guai

Pioggia di controlli della Polstrada anche nel weekend appena trascorso. Sul nostro territorio particolare attenzione è stata riservata dai poliziotti al tratto di litoranea che va da Tirrenia a Marina di Pietrasanta, in modo da setacciare meglio il via vai di persone tra i locali sul mare, dove sono state ritirate in tutto 5 patenti per guida in stato di ebbrezza.

Non è stato tralasciato neppure l’entroterra, tant’è che gli investigatori anche lì hanno sorpreso 3 persone brille al volante, lungo la strada che conduce a Monteroni d’Arbia, nel bel mezzo del Chianti. A due uomini, uno di 53 anni originario di Lucca e l’altro di 39 residente a Siena, il drogometro ha scovato anche tracce di marijuana nell'organismo, tant’è che i campioni di saliva sono già in viaggio per il Laboratorio di Roma.