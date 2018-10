Vcs: “Accesso alla Ztl solo ai residenti”

"No agli accessi alla Ztl a chi non è residente". E' questa la posizione del comitato Vivere il Centro storico circa l'idea di mettere varchi telematici anche in uscita dalla città e la possibilità di far entrare per periodi limitati di tempo anche veicoli dei non residenti."Se appare encomiabile, anche se di difficile risoluzione, soprattutto dopo la deprecabile chiusura di Lucca Port, lo sforzo di porre un freno ai veicoli commerciali che scorrazzano ad ogni ora del giorno in barba ai divieti già esistenti - sottolinea Vivere il Centro Storico - la nostra associazione ritiene quanto mai inopportuna la possibilità di consentire a chi non è residente l’accesso alla Ztl anche solo per qualche ora. Così facendo il via vai di veicoli, già adesso molto sostenuto, diverrebbe insopportabile per un centro cittadino piccolo come il nostro. Lo smog aumenterebbe a livelli così alti da mettere seriamente a rischio la salute di chi ci abita. E poi queste auto dove dovrebbero parcheggiare? Non si capisce".