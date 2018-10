Finge falsi incidenti per truffare automobilisti

Ha colpito anche ieri (14 ottobre) ma sono alcuni giorni che fa 'vittime' nella Piana di Lucca il truffatore dei falsi incidenti. Il malvivente, descritto come un uomo dell'Est europeo e con alcuni tatuaggi sulle braccia, utilizza una tecnica ormai collaudata e ben nota. Ma nonostante questo in qualche caso sarebbe riuscito ad ordire il suo piano.

Come ieri pomeriggio quando a Marlia, alla guida di un Mercedes nero, ha avvicinato un malcapitato automobilista, convincendolo che nel sorpassarlo gli aveva danneggiato lo specchietto. Nulla di più falso, in realtà era soltanto una finzione per 'chiudere' la questione, lasciando fuori forze dell'ordine e assicurazione per avere denaro contante per la riparazione del danno fasullo. L'episodio è stato segnalato alle autorità.