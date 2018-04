Musica, colori e sapori del '700 a Villa Bottini con Laboratorio Brunier

Un evento in cui ci si potrà completamente immergere in un'atmosfera settecentesca e in cui si potrà, oltre visitare la Villa accompagnati da una guida turistica, partecipare ad un intrattenimento musicale con artisti e figuranti in costume d'epoca e, inoltre, assaporare un elegante aperitivo di benvenuto con prodotti del nostro territorio della tradizione Toscana offerto dal ristorante I Diavoletti. L'evento, infine, terminerà con le originali tele dell'artista Jitka Plchova. Il ciclo di eventi proseguirà sabato (28 aprile) e il 2, 3, 10, 11, 12, 17 e 18 maggio dalle 18 alle 20.

Biglietti: 10 euro, ragazzi 7 euro; soci 5 euro; bambini gratis fino ai 10 anni. Per prenotazioni: associazione 347,6254609, Jitka 366.8356827, Stefania 349.4124953.