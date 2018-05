Scienza, storia e arte: pioggia di eventi per 'Amico Museo'

Un gigantesco museo a cielo aperto che metterà insieme alcune della realtà più importanti della città. Questa l'iniziativa dal titolo Amico Museo 2018 - Visite di Primavera che unirà musei, fondazioni e operatori turistici del centro storico. La manifestazione, promossa per il diciassettesimo anno consecutivo dalla Regione Toscana ha l'intento di restituire il patrimonio culturale alla comunità e ai turisti attraverso proposte che appaghino la curiosità di ogni visitatore. Il ricco programma della manifestazione è stato presentato questa mattina (15 maggio) alla presenza dell'assessore alla cultura del Comune di Lucca Stefano Ragghianti e del dirigente comunale del settore cultura e turismo Giovanni Marchi; del direttore della Fondazione Ragghianti Paolo Bolpagni; di Mirna Giordani per la Fondazione Barsanti e Matteucci; di Simonetta Simonetti per il Museo della Liberazione; di Luigi Viani per il Mueso casa natale Puccini; di Paolo Gori per palazzo Pfanner; di Francesco Niccoli per il complesso monumentale della cattedrale; e per via Francigena entry point, Gabriele Calabrese di Turis Lucca. Da parte dei presenti è emersa la volontà unanime di proseguire il percorso anche al di là della singola iniziativa per creare un coordinamento delle varie realtà culturali cittadine.

"Questa iniziativa rappresenta un'occasione per mettere insieme e organizzare l'offerta museale nella nostra città e questo può avere prospettive molto interessanti - ha detto l'assessore Ragghianti -. Si tratta di iniziative organizzate da realtà molto diverse ed eterogenee, alcune erano già in programma, altre sono state pensate appositamente per l'occasione. Abbiamo cercato di spalmare i vari eventi su più giorni per evitare il più possibile sovrapposizioni e dare a tutte le manifestazioni il giusto risalto".

"Questa manifestazione ha una chiara finalità turistica - conclude Ragghianti - ma speriamo che questi giorni rappresentino un'occasione anche per i lucchesi per riscoprire le bellezze della nostra città. I tempi sono stati un po' stretti e ringrazio tutti i soggetti che hanno voluto aderire e che hanno reso questa manifestazione ricca di eventi davvero importanti. Mi auguro che questo tavolo non si fermi a questa iniziativa ma costituisca il primo passo per fare una discussione più ampia sul piano dell'offerta culturale e turistica".

Orto botanico

Diario di una fioritura – Atelier attraverso l'arte contemporanea, il 18 maggio alle 9,30 con prenotazione obbligatoria. Percorso didattico legato all’arte contemporanea: intuire la responsabilità del processo creativo e conoscitivo. L’obiettivo è comprendere come nasce un'opera d'arte.

Notte dei Musei il 19 maggio 20,30-23 con ingresso gratuito. In contemporanea alla Torre Guinigi raccolta fotografica: mostra di libri botanici antichi e rari conservati al Museo.

Percorso mosca cieca il 19 maggio dalle 17 alle 18 con prenotazione obbligatoria. Percorso esplorativo, olfattivo e tattile, di conoscenza delle collezioni botaniche in compagnia di guide non vedenti per andare oltre il consueto approccio visivo. Notte dei musei prolungata il 26 maggio dalle 20,30 alle 23 con ingresso gratuito. Apertura straordinaria nella notte di luna piena. In contemporanea a Torre Guinigi raccolta fotografica: mostra di libri botanici antichi e rari conservati al museo.

Omaggio a Frida Kalho dal 12 maggio al 20 maggio. Nella cannoniera dell'Orto Botanico una mostra dedicata all'eccezionale figura dell'artista messicana.

Suoni e voci dedicati a Lucida Mansi il 26 maggio alle 21 con prenotazione obbligatoria. Viaggio sonoro tra storia e leggenda su Lucida Mansi che muore dannata nelle acque dell'orto botanico. Il plenilunio restituisce la sua immagine riflessa.



Torre Guinigi

Viaggio spettacolo dedicato a Paolo Guinigi il 18 maggio alle 18,30 con prenotazione obbligatoria. Un viaggio narrativo e teatrale dedicato all'uomo politico nato a Lucca nel 1376 per trent'anni governatore della città.

Mostra fotografica collezione bibliografica del museo botanico dal 18 maggio al 3 giugno. Raccolta di foto della biblioteca dell'Orto Botanico di Lucca: immagini e disegni tratti da libri di botanica antichi e preziosi a partire dal 1584.

Museo storico della Liberazione

Notte dei Musei il 19 maggio dalle 17 alle 23 con ingresso gratuito. Documenti, testimonianze e cimeli del periodo della Resistenza rendono omaggio alla memoria di lucchesi che hanno contribuito alla liberazione.

Shell Shock: scemi di guerra il 31 maggio alle 10.00 con ingresso gratuito. Storie, episodi e commenti sul terrore vissuto dai soldati della prima guerra mondiale.

Notte dei musei prolungata il 26 maggio dalle 17 alle 23 visita con ingresso gratuito.

Battistero e chiesa dei Santi Giovanni e Reparata

Alla scoperta delle nostre origini: la città di Lucca il 26 maggio dalle 15 alle 17 con prenotazione obbligatoria. Speciale visita guidata in un luogo particolare che custodisce storia, memoria e tradizioni della vita della città dai Romani fino al Medioevo.

Museo della cattedrale

La città, la cattedrale, il mondo il 25 maggio dalle 16 alle 17,30 visita guidata dedicata a quattro capolavori del Museo della cattedrale ogni 20 minuti circa con biglietto ridotto.

Fondazione Centro Studi Ragghianti

Per sogni e per chimere-Giacomo Puccini e le arti visive L'1 giugno visite guidate gratuite alle 21, alle 22 e alle 23 con prenotazione obbligatoria. La mostra esplora il rapporto tra Puccini e gli artisti del tempo e l’influenza che il compositore e la sua estetica esercitarono tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento.

Al Museo casa natale di Puccini

Notte dei Musei-Una notte a casa Puccini il 19 maggio Visite guidate alle 21, 22 e 23 con massimo 20 persone con prenotazione obbligatoria. La casa natale, la vita e l'opera del compositore lucchese raccontata attraverso le lettere e i documenti conservati nell'archivio del Museo

Musei di palazzo Ducale: Museo del Risorgimento e Museo Paolo Cresci

Notte dei Musei il 19 maggio: dalle 20,30 alle 23 apertura straordinaria del Museo del Risorgimento a ingresso gratuito. Alle 21 grandi e piccoli visitatori potranno sfidarsi al Gioco del Risorgimento. Alle 21,30 si andrà alla scoperta delle danze risorgimentali con l'associazione culturale società di danza – Circolo di Lucca.

Musei e cittadini il 2 giugno dalle 15 alle 19 a ingresso gratuito. Apertura dei musei del Risorgimento e Paolo Cresci con visite guidate e attività ludiche. Apertura straordinaria sale monumentali e teatro del profumo in collaborazione con Isi Pertini Lucca e Associazione Napoleone ed Elisa. Alle 17,30 presentazione del libro Una vita per la musica. I fratelli Salani di Barbara Salani.

Fondazione Barsanti e Matteucci: Museo del Motore a scoppio

Aperitivo a 1000 miglia per celebrare l'invenzione del motore e la mitica Mille Miglia il 18 maggio dalle 11,30 alle 13 con prenotazione obbligatoria. La celebre corsa delle Mille Miglia è occasione per celebrare la scoperta del motore a scoppio dei due scienziati ed inventori lucchesi Barsanti e Matteucci.

Notte dei musei il 19 maggio dalle 21 alle 23 con visita del museo con biglietto ridotto. Il motore a scoppio è brevettato da Barsanti e Matteucci nel giugno 1853: da qui cui parte l'avventura della trasformazione dell’energia esplosiva di un gas in lavoro meccanico.

Gabinetto di Storia Naturale del Liceo Machiavelli

Notte dei musei il 19 maggio dalle 21 alle 23 a ingresso gratuito. Apertura straordinaria del Gabinetto di storia naturale del liceo classico Machiavelli con visite guidate a cura della cooperativa scolastica Arcadia

Palazzo Pfanner

Visita guidata il 22 maggio dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 con biglietto ridotto. Sale arredate con mobili suppellettili e oggetti antichi e d’epoca, il sontuoso giardino, la scalinata e l’atrio.

Infine Turis Lucca propone Andante ma con brio il 28 e 29 maggio con biglietto ridotto e prenotazione obbligatoria. Passeggiata nei luoghi della musica e dell'arte in compagnia delle composizioni di musicisti lucchesi. Visita guidata in inglese e italiano con partenza dal teatro del Giglio.

Il programma di dettaglio è reperibile sul sito www.comune.lucca.it. Maggiori informazioni a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .