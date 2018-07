Puccini e le arti visive, vista guidata e orario prolungato per la mostra alla Fondazione Ragghianti

Venerdì (27 luglio), in occasione del concerto pucciniano del Lucca Summer Festival diretto dalla giovane lucchese di fama internazionale Beatrice Venezi, la Fondazione Ragghianti organizzerà alle ore 17,30 una visita guidata gratuita della mostra Per sogni e per chimere. Giacomo Puccini e le arti visive e prolungherà l’orario di apertura fino alle 21 (prenotazione consigliata, scrivendo all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o chiamando il numero 0583 1900379).

La mostra a cura di Fabio Benzi, Paolo Bolpagni, Maria Flora Giubilei e Umberto Sereni, con l’allestimento della celebre scenografa Margherita Palli (aperta fino al 23 settembre 2018), sta ottenendo un grande successo di pubblico e una straordinaria attenzione da parte dei media nazionali.La figura di Puccini, grazie a questa esposizione e al monumentale catalogo che l’accompagna, si rivela in una prospettiva nuova e originale attraverso il suo rapporto privilegiato con molti artisti: in un primo tempo i toscani raccolti a Torre del Lago intorno al Club La Bohème (Ferruccio Pagni, Francesco Fanelli, Angiolo e Lodovico Tommasi), poi Plinio Nomellini, Luigi De Servi, Leonetto Cappiello, Paolo Troubetzkoy; infine, in special modo, Galileo Chini, oltre ad altri contatti con pittori, scultori e scenografi, da Boldini a Conconi, da Previati a Cambellotti, da Hohenstein a Discovolo. È inoltre investigata, sulla base di ricerche d’archivio, l’esistenza di ulteriori legami di Giacomo Puccini con il mondo delle arti, analizzando il suo gusto visivo e l’evoluzione che esso subì nel corso del tempo, e le vicendevoli connessioni tra l’estetica del compositore e quella della pittura e scultura italiane dagli anni ottanta dell’Ottocento fino alla metà del terzo decennio del ventesimo secolo. Ne emerge per la prima volta un quadro non episodico, ma atto a delineare i tratti di una sensibilità e di un clima espressivo di cui Puccini fu volta a volta interprete, talora ispiratore, spesso intuitivo e geniale tramite. Come scrive Paolo Bolpagni, direttore della Fondazione Ragghianti e co-curatore della mostra, "l’itinerario che ne risulta parte dal tardo-naturalismo e dall’ultima stagione scapigliata di quella Milano in cui Puccini studiò e riportò i primi successi, attraversa il paesaggismo post-macchiaiolo dei bohémiens toscani, conosce momenti fondamentali in un certo Simbolismo sognante d’inizio Novecento, in un filone artistico versiliese-ligure, nelle propaggini italiane del modernismo internazionale, per culminare nell’esotismo orientaleggiante che avrà la massima ed estrema espressione musicale in Turandot".

“Per sogni e per chimere”. Giacomo Puccini e le arti visive è una mostra della Fondazione Ragghianti (aperta a Lucca nella sede di via San Micheletto 3 dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle 19) realizzata in collaborazione con la Fondazione Giacomo Puccini, il Centro studi Giacomo Puccini e la Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini, con il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Lucca, dei Comuni di Lucca, Viareggio, Massarosa e Pescaglia, e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Numerose, peraltro, le collaborazioni istituzionali instaurate in un’ottica di sistema e di marketing territoriale, con l’Associazione Musicale Lucchese, il Teatro del Giglio, l’Associazione Lucchesi nel Mondo, la Fondazione Banca del Monte di Lucca e il Festival Pucciniano di Torre del Lago.

Tutti i mercoledì e i venerdì alle ore 17.30, la Fondazione offre un servizio di visite guidate gratuite alla mostra incluse nel costo del biglietto, gradita prenotazione.