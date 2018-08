Antraccoli, torna la festa del pioppino con polenta

Torna anche quest'anno, ad Antraccoli, la festa del pioppino con polenta, organizzata come da tradizione dal comitato paesano – da qualche anno divenuto associazione La biribaola. Si parte questo giovedì (23 agosto) fino a domenica (26 agosto), per poi replicare il weekend successivo, dal 30 agosto al 2 settembre, negli spazi del campo sportivo vicino alla chiesa sulla via Romana. Gli stand gastronomici apriranno ogni sera alle 19: protagonista della tavola sarà il profumato fungo pioppino servito in umido insieme alla polenta.

Un piatto tipico della Lucchesia, che sarà servito anche nella variante col fungo porcino. Molte, infatti, le specialità culinarie nel menu della festa, come le penne ai pioppini, il baccalà in umido con polenta e grigliate di carne. Dopo cena, musica e balli in compagnia di alcune delle orchestre più conosciute della Toscana. Giovedì (23 agosto) l'animazione musicale sarà affidata a Sentiero del cuore, gruppo noto per un repertorio cantabile e la bravura al sax della solista Nina. Venerdì (24 agosto) sarà invece la volta dell'orchestra Mary Maffeis: cinque musicisti e due cantanti originari di Pozzo d'Adda dal carisma travolgente. Sabato (25 agosto) sul palco ci sarà la Sottosopra band e la forte intesa di Teresa e Marco, che cantano insieme dal 1987. Il primo weekend si concluderà domenica (26 agosto) con l'orchestra Angela music, a tutto liscio e revival. La musica riprenderà la settimana successiva con Daniele Amoroso e la sua orchestra, protagonisti della serata di giovedì 30 agosto con i loro classici della tradizione melodica italiana e internazionale. Venerdì 31 agosto sarà la volta dell'orchestra Ruggero Scandiuzzi, di cui è recentemente uscito l'album Canzone alla vita. Sabato 1 settembre sarà Roby Corrente a intrattenere i presenti con energia ed entusiasmo. Infine, domenica 2 settembre, la festa paesana di Antraccoli chiuderà in bellezza con l'orchestra di Fabio Cozzani, giovane eppure già ben rodata nel proporre musica di ieri e di oggi tutta da ballare.



In allegato, il depliant con il menu e il programma