Matematica per i cittadini, evento in piazza del Giglio

Per il primo anno il gruppo formazione matematica toscana Giovanni Prodi organizzerà, nell’ambito del 35esimo convegno sulla didattica della matematica, domani sera (10 settembre), un’iniziativa inserita nel programma Vivi Lucca Matematica per i cittadini, dalle 21 alle 22,30, in piazza del Giglio con due momenti fondamentali.

Si parte con la conferenza Matematica spaziale con Daniele Serra assegnato postdottorato in Fisica Matematica dell’Università di Pisa su: "Come misuriamo la forma di Giove? Come scopriamo com'è fatto Mercurio al suo interno? Come calcoliamo la curvatura dello spazio-tempo? Attraverso materiale multimediale vedremo come la matematica sia indispensabile per l'esplorazione del Sistema Solare e dell'Universo”.Ci sarà poi un momento interattivo con i cittadini a cura di Andrea Matiacic, volto televisivo e “prof" del programma Affari tuoi, che si baserà sull'utilizzo di un software su Il dilemma del prigioniero e su quesiti interattivi legati alla polemica Affari tuoi/Striscia la notizia sulla minore o maggiore frequenza con la quale venivano scelti pacchi di un certo valore nell’ambito del programma Affari Tuoi.