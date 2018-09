Slow Food Toscana si promuove al salone del gusto

Slow Food Toscana a Terra Madre Salone del Gusto insieme a quaranta partner e sessanta eventi in programma. E ovviamente i prodotti di Lucca e provincia sono protagonisti. “Il tema di questa edizione di Terra Madre salone del Gusto ci riporta alle origini di Slow Food Toscana, all’importanza del cibo per il cambiamento”. Gianrico Fabbri responsabile Slow Food Toscana sottolinea subito quello che è il tema portante dell’edizione 2018 di Terra Madre Salone del Gusto in occasione della apertura del padiglione Toscana oggi al Lingotto di Torino.

“Come Slow Food Toscana - aggiunge Fabbri - quest’anno abbiamo portato progetti che afferiscono alla filosofia Slow Food e a Terra Madre che è la grande rete delle comunità che con Slow Food compiono un percorso mantenendo l’identità originaria. In occasioni come queste ci troviamo a condividere progetti che realizziamo nel nostro territorio e poi portiamo a Terra Madre Salone del Gusto”.“Questo 2018 – prosegue Fabbri - è un anno particolare per Sf, veniamo dal congresso a Montecatini nel luglio scorso. Slow Food sta cambiando pelle ma non contenuto e sostanza. Stiamo affrontando queste novità con alcuni partner come Cosvig, Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche che ha in seno la Comunità del cibo prodotto con energie rinnovabili, Culligan distributore di sistemi di purificazione e trattamenti acque da bere, Streetfoody di Resti spa azienda leader di trasformazione di Api streetfood e track food, e ci sono anche Comuni del Valdarno Superiore e la rete Terra Madre del Valdarno Superiore e l'Isis Vasari di Figline Valdarno, Montecatini Terme e la Valdinievole con gli studenti dell’Isis Martini, il Comune di Chiusi - un incontro recente, prosegue Fabbri - con cui svilupperemo il Consiglio Sf International, importante progetto che si svolgerà il prossimo anno a giugno. Proprio Chiusi quest’anno ha visto il primo evento Slow, Slow Beer dove è stata presentata la birra di Slow Food Birre d’Italia e attività di promozione su questo prodotto. I Comuni della Montagna pistoiese, i Comuni montani del Mugello, il Comune di Lucca, Porcari e Capannori. E ancora la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e i Produttori dei Mercati della Terra toscani, i mercati di Montecatini e Montevarchi. In tutto una quarantina di soggetti grazie ai quali da oggi fino a lunedì 24 settembre saremo al Lingotto a presentare i nostri progetti e i nostri territori e ad assaggiare anche le prelibatezze, grazie ai cuochi Alleanza Slow Food e la loro cucina di strada a bordo dell'Apina a fianco allo stand. Sessanta eventi che illustreranno le buone pratiche della filosofia Slow Food Toscana promuovendo la cultura e la identità dei territori”.