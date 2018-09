Autorità giudiziaria e Guardia di finanza, convegno a Imt

Qualcosa sta cambiando, sia pur timidamente, nel rapporto tra gli imprenditori e le autorità preposte al controllo delle norme. È sempre più diffusa infatti la consapevolezza che il mercato possa produrre ricchezza in termini materiali ma anche di benessere sociale e che per questo sia necessario un nuovo approccio in cui la legalità viene riconosciuta come occasione di benessere per gli imprenditori e per le comunità a cui essi appartengono. Di legalità e di tutela dell’imprenditorialità si parlerà il prossimo 24 settembre (a partire dalle 14,45) nell’auditorium della Cappella Guinigi in occasione del convegno Autorità giudiziaria e Guardia di Finanza: difesa economica e tutela dell’imprenditorialità organizzato dalla scuola Imt alti studi di Lucca. L’evento vuole essere un’occasione di confronto aperta al pubblico e rivolta in particolar modo ad avvocati e commercialisti, che sono chiamati a declinare la loro attività in forme nuove. Moderatore dell’incontro sarà Nicola Lattanzi, professore ordinario di economia aziendale alla scuola Imt.