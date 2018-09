In Corte Campana conferenza sulle piante officinali

Un seminario gratuito a Lucca sulle piante officinali e sulle novità introdotte dal nuovo testo unico. E’ in programma mercoledì (26 settembre), dalle 9,30, alla sala dell’Oro della Camera di Commercio di Lucca in Corte Campana il seminario, organizzato da Coldiretti Lucca con il patrocinio dell’ente camerale, è dedicato al testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali e sulle prospettive di sviluppo per la filiera toscana. Sono tante le novità introdotte dal nuovo testo unico per le aziende agricole alla luce anche delle grandi potenzialità di un settore in espansione (quasi 3mila aziende in Italia e 300 varietà tra cui le più comuni sono il mirtillo nero, zafferano, vite rossa, Ginkgo biloba, passiflora, camomilla, genziana, valeriana, cardo mariano, finocchio, incarnata, camomilla, cipolla, origano, rosmarino, liquirizia, assenzio, aglio, coriandolo, anice, meliloto, carciofo, rabarbaro).