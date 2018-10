Il tre volte premio Oscar Storaro all'Accademia di cinema

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Storaro, 78 anni, è uno dei grandi del firmamento cinematografico mondiale. Il padre, proiezionista allo Studio Lux Film, lo avvia allo studio della fotografia quando aveva appena 11 anni. A 16 anni, dopo il diploma in Maestro Fotografo all'Istituto Tecnico Duca d'Aosta, inizia a fare pratica in un laboratorio fotografico. A 18 anni arriva il certificato di Cineoperatore del Colore e diventa uno dei più giovani studenti del Centro Sperimentale di Cinematografia dove si diploma nella sezione di Ripresa Cinematografica. A ventun anni è già operatore alla macchina in Pugni, pupe e marinai di Daniele D'Anza. Dopo questo esordio non si ferma più: cura la fotografia di quasi tutti i film di Bernardo Bertolucci, collabora con altri grandi registi italiani e stranieri (l’ultimo è Allen, con il quale ha fatto La ruota delle meraviglie, nel 2018) riceve premi e riconoscimenti in tutto il mondo, diventando uno dei direttori della fotografia, i “cinefotografo”, come ama definirsi, più apprezzati.Accademia cinema toscana (Act) lo ha invitato a Lucca, dove non è mai stato prima, per una matinée aperta al pubblico e per una masterclass riservata a chi studia o lavora nel settore. L’appuntamento è al Cinema Astra, alle 10, per a assistere insieme a lui alla proiezione del capolavoro di Francis Ford Coppola Apocalypse now, magistralmente interpretato da Marlon Brando (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria). Alle 14,30, la masterclass, primo grande evento del nuovo anno accademico 2018-2019 di Act, durante la quale Storaro parlerà con gli iscritti del suo lavoro e della sua lunga carriera."Per l’Accademia è un grande onore inaugurare l’anno con uno dei nomi più importanti del panorama cinematografico mondiale – commenta Emiliano Galigani, direttore di Act – Vittorio Storaro ha creato alcune delle immagini più visionarie, potenti e indimenticabili del cinema degli ultimi 40 anni. La masterclass è un’ottima opportunità per i nostri studenti, per la città di Lucca e per l’Accademia stessa". Per informazioni sulla masterclass e per la prenotazione per la proiezione contattare la segreteria di Accademia Cinema Toscana,oppure 0583 463950.