Muri 'artistici' alla comunità Del Prete, convegno finale

Domani (3 novembre) alle 16, al rifugio Carlo Del Prete, si terrà il convegno conclusivo del progetto che ha fatto incontrare un'esperienza di accoglienza e di inclusione con la creazione artistica, coinvolgendo la comunità per minori della Asp del centro. Intorno alle 17 è in programma la prima visita ai locali della comunità per minori oggetto dell’intervento. Per l'occasione sarà possibile accedere con le auto e i mezzi di servizio all'interno del parco del Carlo del Prete, per garantire la possibilità di parcheggio in concomitanza con la manifestazione Lucca Comics & Games.