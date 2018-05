Strade regionali, un milione per manutenzioni a Lucca

Nuove risorse per la cura e la messa in sicurezza delle strade regionali. Ammonta a quasi 12 milioni di euro, di cui un milione e 96 mila euro per la Provincia di Lucca, la cifra con cui la Regione interviene anche quest'anno per rendere più sicure le arterie di viabilità in carico a Province e Città Matropolitane e lo fa assegnando risorse destinate ad investimenti di manutenzione straordinaria capaci di migliorare la sicurezza stradale e risolvere così le situazioni più critiche segnalate dagli stessi enti.