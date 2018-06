Riabilitazione e prevenzione, Bertolini nuovo direttore

Fra i compiti del dipartimento quello di assicurare strumenti e criteri omogenei per programmare e gestire in modo strategico le risorse professionali affinché possano essere erogate prestazioni diagnostiche, riabilitative e a carattere preventivo atte a orientare l'azienda a criteri di appropriatezza ed efficienza delle risorse al fine di garantire prestazioni di elevata sicurezza e qualità per i cittadini. Bertolini, che è laureato in scienze delle professioni sanitarie tecniche e diagnostiche all'Università degli studi di Firenze Facoltà di Medicina e Chirurgia, ha conseguito il master di primo livello in management per le funzioni di coordinamento nell’area tecnico sanitaria sempre nell'ateneo fiorentino ed il master di secondo livello: in management delle aziende sanitarie all'Università degli Studi di Pisa, alla facoltà di economia e commercio.Prima della nascita della nuova Azienda sanitaria, ha ricoperto l'incarico di direttore dell'Unità operativa complessa di diagnostica di laboratorio ed è stato responsabile del dipartimento tecnico aanitario per l'ambito di Massa e Carrara.