Autobus a noleggio, a Lucca il 7% non è in regola

Secondo l’analisi di Facile.it su dati ufficiali del Ministero dei Trasporti, il 15,64% degli autobus per trasporto persone destinati a servizio di noleggio con conducente immatricolati in Toscana non è in regola con la revisione. Si tratta, nello specifico, di 262 mezzi su un totale di 1.675 presenti nell’Archivio Nazionale dei Veicoli gestito dalla Motorizzazione; rientrano in questa categoria di veicoli, ad esempio, quelli utilizzati per le gite scolastiche degli alunni o per i tour turistici.