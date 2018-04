Beni comuni e patti di collaborazione, incontro in Cesvot

Dalla cura di un giardino, al recupero di un immobile abbandonato fino all'organizzazione di attività di animazione per bambini nella propria città. Spiegare ai volontari di tutti gli enti del terzo settore come prendersi cura dei beni comuni, anche grazie ai patti di collaborazione con le amministrazioni comunali. E' questo l'obiettivo di un ciclo di incontri di formazione e consulenza organizzati in tutto il territorio regionale da Cesvot in collaborazione con Labsus – Laboratorio per la sussidiarietà. Il prossimo degli incontri è in programma il 9 aprile a Lucca (alla sede della delegazione Cesvot in via Mazzini 70) dalle 15 alle 18. Interviene Rossana Caselli di Labsus. Sarà l’occasione per parlare dei patti di collaborazione avviati a Capannori e a Lucca.