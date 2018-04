Lucca a Parigi per il salone del libro raro

Significativa presenza lucchese in questi giorni a Parigi. Nel quadro delle iniziative culturali attivate a seguito del gemellaggio realizzato lo scorso anno tra la Association Culturelle des Bouquinistes de Paris e La Piazzetta del Libro in Corte del Biancone a Lucca, i librai lucchesi sono stati invitati a partecipare a Parigi al Salon du Livre rare, in programma al Grand Palais fino a domani (15 aprile), manifestazione posta sotto l’alto patrocinio del Presidente della Repubblica Emmanuel Macron.

Quella di Parigi è una delle principali fiere mondiali del settore dell’antiquariato librario, assieme a New York, San Francisco e Londra, che raccoglie oltre 150 qualificati espositori provenienti da 11 paesi, sia europei che d’oltreoceano. La Piazzetta del Libro parteciperà con un proprio stand nella sezione delle associazioni culturali, unica attività non francese presente, accanto a prestigiose istituzioni del mondo accademico e archivistico transalpino.Si tratta di un'occasione straordinaria di promozione, ovviamente non solo del mercato del libro del centro storico, ma di tutto il patrimonio storico, culturale, artistico e bibliotecario del territorio lucchese. A questo propositi sono state realizzate tre brochure: una, in collaborazione con l’associazione Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana dedicata ai rapporti storici tra la Francia e Lucca, partendo dal celebre resoconto del viaggio in Lucchesia di Michel de Montaigne al calare del XVI secolo, continuando con la stampa realizzata a Lucca, a partire dal 1758, della seconda edizione della Encyclopedie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts e des Métiers di Diderot e D’Alembert, per finire al Principato lucchese di Elisa e Felice Baciocchi dal 1805 al 1814. Un secondo depliant concerne le eccellenze bibliografiche e archivistiche del territorio, ed in esso vengono sommariamente presentati i tesori conservati all’Archivio di Stato, alla Biblioteca Statale e all’Archivio Storico Diocesano, le cui circa 150 pergamene di epoca longobarda sono state incluse dall’Unesco nella Memory of the World Register. La terza brochure è infine dedicata proprio alla Piazzetta del Libro, riallacciandosi idealmente alla ricchissima tradizione di produzione della carta, stampa e commercio di libri propria della nostra città da oltre cinque secoli.Al fine di diffondere l’offerta culturale e turistica del territorio, grazie alla collaborazione del Comune di Lucca e di Capannori, dell'amministrazione provinciale, della società Itinera Srl e della Fondazione Giacomo Puccini, verrà distribuito materiale divulgativo e promozionale della città e delle aree circostanti.