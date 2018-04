Lucca, giù i prezzi degli affitti delle case

Una partenza positiva quella del mercato immobiliare in Toscana, dove il 2018 è cominciato con un primo trimestre di valori in aumento sia sul fronte locazioni sia sul fronte vendite. Questo il principale dato emerso dall’Osservatorio sul mercato residenziale toscano di Immobiliare.it. Secondo l’analisi del portale, i prezzi richiesti per le abitazioni in vendita sono aumentati dello 0,2% su base trimestrale, mentre i canoni sono cresciuti dell’1,2%.

A marzo 2018 il prezzo medio richiesto per la vendita di immobili residenziali in Toscana è stato pari a 2.426 euro al metro quadro, il 28% in più rispetto alla media nazionale. Più alti rispetto alla media italiana anche i canoni di locazione richiesti: affittare casa in Toscana costa in media il 20% in più.Spostando il focus dell’analisi su quanto avviene nelle città toscane, Firenze è sempre la più cara. Comprare casa qui costa in media 3.580 euro al metro quadro, cifra aumentata dell’1,6% in tre mesi. Nel capoluogo di regione cresce anche il costo degli affitti: a fronte di un +0,4% i canoni sono arrivati a una media da quasi 15 euro al metro quadro.Con una variazione trimestrale del -0,6%, la seconda città più cara, quella di Siena, allunga le distanze da Firenze con una richiesta media per l’acquisto scesa a 3.095 euro/mq. Al terzo posto per valori immobiliari si trova Massa: a seguito di un aumento dell’1,3%, la media in città è pari a 2.848 euro/mq.Perdono oltre il 2% su base trimestrale, i valori di Arezzo e Carrara: qui il prezzo medio registrato a marzo è stato rispettivamente di 1.727 e 2.075 euro/mq.Diverso quanto accade nel mercato delle locazioni: in questo settore sono solo quattro le città della regione che hanno visto ridursi i prezzi dei canoni richiesti. Si tratta di Carrara, Livorno,e Siena, dove comunque non è stata superata la soglia di perdita del 2%. Oltre a Firenze sono tre le città che registrano canoni di locazione al metro quadro a doppia cifra: a Pisa, Prato e Siena i costi sono tutti sopra i 10 euro.