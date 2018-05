In tanti al congresso provinciale degli infermieri di Lucca

L'infermiere orienta l'agire e le competenze a favore dei bisogni dei cittadini . E’ questo il titolo scelto per il primo congresso provinciale dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Lucca, che si è svolto oggi (12 maggio) nell'auditorium del polo didattico e formativo di S.Maria a Colle in occasione della Giornata internazionale dell’infermiere. L’obiettivo era quello di condividere e dare rilevanza alle capacità e potenzialità degli infermieri attraverso idee e progetti, per orientare l’agire e le competenze a favore delle esigenze dei cittadini e per aggiornare il sistema salute.

Un confronto con gli interlocutori istituzionali ha poi permesso di fare il punto sulla situazione attuale e di indicare le possibili traiettorie della politica professionale per ridisegnare il futuro, in particolare per una sempre maggiore riconoscibilità degli infermieri e per lo sviluppo della loro professionalità.Nel corso di una tavola rotonda ricca di spunti interessanti sono stati infatti affrontati i temi di maggior interesse per gli ambiti territoriali di Lucca e Versilia dell’azienda Usl Toscana nord ovest.Hanno partecipato all’incontro il sindaco di Lucca e presidente della conferenza dei sindaci di Lucca Alessandro Tambellini, il sindaco di Viareggio e presidente della conferenza dei sindaci dlela Versilia Giorgio Del Ghingaro, il consigliere regionale e presidente della quarta commissione territorio, ambiente, mobilità ed infrastrutture Stefano Baccelli, la consigliera regionale e Regione e componente della commissione sanità regionale Ilaria Giovannetti, la direttrice dei presidi ospedalieri dell'ambito di Lucca Michela Maielli, il vice presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e pdontoiatri di Lucca Cosma Volpe, la direttrice del dipartimento infermieristico ed ostetrico dell’ Asl Toscana nord ovest Chiara Pini, il presidente del corso di laurea in infermieristica e corso di laurea magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche dell’università di Pisa Lorenzo Ghiadoni, l’infermiere coordinatore di Rsa Francesco Caneva in rappresentanza delle cooperative socio sanitarie di Lucca ed il referente per l’area vasta nord ovest di Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del malato Filippo Alberto La Marca.Ha concluso i lavori, dopo una discussione molto stimolante, la presidente dell’ordine delle professioni infermieristiche di Lucca Catia Anelli.La tavola rotonda è stata introdotta e moderata dal giornalista Sirio Del Grande.La giornata si è chiusa con la presentazione dei progetti infermieristici, con la partecipazione della direttrice infermieristica dell’ambito territoriale di Lucca Luciana Traballoni e della direttrice infermieristica dell’ambito territoriale della Versilia Anna Reale.Il 12 maggio è da molti anni l’occasione per far sì che la professione infermieristica “parli un po’ di sé” alla comunità e quindi a tutti coloro che nel corso della propria vita hanno incontrato o incontreranno “un infermiere”.