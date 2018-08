Consorzio, convenzione con un comitato per pulizia condotto

Aumenta la sicurezza idraulica ed ambientale sul tratto cittadino del Pubblico condotto lucchese, grazie alla collaborazione tra il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord e il comitato Guardare Lucca. I due soggetti hanno infatti siglato una convenzione, che prevede “l’adozione”, da parte del comitato, del tratto che va dalla Cittadella alla manifattura attraverso un’attività di monitoraggio e di pulizia periodica. Ma la collaborazione con il gruppo non si esaurisce qui. Il pubblico condotto, infatti, è una delle arterie idrauliche più importanti e maestose del nostro territorio, da secoli intrinsecamente legata allo sviluppo economico e sociale della città; per questo motivo, la convenzione prevede anche l’impegno dei cittadini per accrescere la conoscenza del corso d’acqua da parte della collettività, attraverso la realizzazione di iniziative congiunte che ne metteranno in evidenza i fondamentali aspetti ambientali e storico-sociali.



Queste iniziative culmineranno in una giornata di pulizia “partecipata”, che il comitato s’impegna ad organizzare, in collaborazione con il consorzio, almeno una volta all’anno coinvolgendo i cittadini e altre associazioni.

"In tutto il nostro comprensorio la formula dell'adozione sta dando ottimi risultati in termini di maggiore controllo e presidio dei corsi d'acqua - spiega Ismaele Ridolfi, presidente del Consorzio. Per quanto attiene il pubblico condotto, l’ente consortile intende promuovere, contestualmente ai suoi lavori idraulici, una serie di iniziative, atte a valorizzare l’apporto che l’arteria ha fornito, e continua ad assicurare, allo sviluppo e alla bellezza della nostra comunità; in questo senso la collaborazione con il comitato Guardare Lucca rappresenta un passo in avanti molto significativo, e si inserisce in altre iniziative analoghe, che stiamo portando avanti”.