Riorganizzazione Asl e personale, Cisl Fp in rivolta

E' scontro all'interno dell'Asl Toscana Nord Ovest per la approvazione di due delibere relative al regolamento delle presenze assenze e la riorganizzazione della micro struttura. Secondo Cisl Fp Toscana Nord una scelta unilaterale, assunta senza la concertazione necessaria con le sigle sindacali e con i rappresentanti dei lavoratori. "In assenza di confronto, o con confronti parziali - Luciano Cotrozzi, Massimo Petrucci e Maria Grazia Simoni del sindacato -, limitati e volutamente confusionari con le organizzazioni sindacali e la Rsu, la direzione continua il suo percorso con arroganza e scarso rispetto. Cisl Fp - prosegue la nota - ha inoltrato richiesta di sospensione delle due delibere, richiesta inascoltata, tanto che è stata presa la decisione di presentare diffida a procedere. Dopo di che del problema saranno investiti il governatore Rossi e l’assessore al diritto alla salute Saccardi".

Sull’argomento è intervenuto anche il coordinatore Cisl Fp Usl il 9 agosto scorso chiedendo il ritiro della delibera riguardante l’organizzazione della micro struttura “in quanto - aveva spiegato - non è stato completato il percorso di confronto con le organizzazioni sindacali" e chiedendo anche “la riapertura del confronto sul regolamento presenze-assenze al fine di completare il percorso di approfondimento".

"Cisl Fp Toscana Nord - conclude la nota - non è più disposta a tollerare comportamenti arroganti e di non rispetto delle regole e tale indisponibilità si manifesterà a breve in azioni forti e pubbliche".