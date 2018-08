Operai morti, un convegno e una targa per ricordarli

Momento che si concluderà alle 12,30 con l'apposizione di una targa commemorativa a palazzo Pretorio, voluta dall'amministrazione comunale per ricordare i due operai morti in via Veneto nell'allestimento della luminara di Santa Croce. Aprirà i lavori alle 9,15 il sindaco Alessandro Tambellini, insieme al consigliere Roberto Guidotti, presidente della commissione speciale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro del Comune di Lucca. Alle 9,45 è previsto l'intervento del dottor Sebastiano Mongioì, responsabile della sede Inail di Viareggio, su analisi e prospettive del sistema istituzionale della prevenzione. Alle 10 prenderà la parola l'ingegner Franco Becarelli, responsabile per la prevenzione, l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro dell'azienda Usl Toscana nord ovest zona Valle del Serchio, per parlare di valutazione dell'andamento infortunistico in provincia di Lucca. Giacomo Barsocchi, perito industriale e tecnico dell'unità operativa territoriale dell'Inail di Lucca, alle 10,15 parlerà della verifica periodica delle attrezzature di sollevamento. Infine, alle 10,45 interverrà ancora l'ingegner Franco Becarelli sulla gestione del traffico nel magazzino. Spazio quindi al dibattito e alle conclusioni, previste per le 11,45. A coordinare l'incontro sarà il presidente di Clip Comunicare, Marcello Petrozziello. La giornata è stata organizzata dal Comune di Lucca in collaborazione con l'azienda Usl Toscana nord ovest, la Camera di commercio di Lucca e la direzione territoriale Inail di Lucca e Massa Carrara.