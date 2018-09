Lucca e Gallicano al campionato italiano sbandieratori

Il campionato italiano sbandieratori e musici della Lega italiana sbandieratori si svolgerà quest’anno nelle Marche, a Pesaro, dal 7 al 9 settembre. Tutto pronto per la trentasettesima parata nazionale della bandiera che radunerà circa 500 atleti provenienti da 18 compagnie, di cui 17 in gara. Per Lucca parteciperanno gli sbandieratori e musici di Gallicano e gli sbandieratori e musici Città di Lucca - Contrada Sant'Anna.

La manifestazione sportiva di maggiore rilievo della Lis è coorganizzata dal gruppo storico La Pandolfaccia di Fano e dall'Apa (Associazione pesarese albergatori) e gode del patrocinio del Comune di Pesaro e della Regione Marche.