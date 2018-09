Bertocchini nominato in commissione regionale tutela animali

Da anni impegnato nell'associazionismo, il lucchese Angelo Bertocchini è stato nominato componente della commissione tutela animali della Regione Toscana. Bertocchini, già presidente dell'Anpana (Associazione nazionale protezione animali natura ambiente) sezione di Lucca, da circa 13 anni si occupa di tutela animali e lotta al randagismo e da oltre 30 di protezione civile. Attualmente ricopre il ruolo di responsabile nazionale protezione civile di Anpana Onlus ed ha preso parte alle principali calamità nazionali, regionali e locali in aiuto sia delle persone che degli animali.

Da anni è in possesso di attestato di disaster management. La commissione tutela animali è composta dall'assessore regionale per il diritto alla salute (o suo delegato), da un funzionario della giunta regionale, da 3 rappresentanti delle Usl veterinaria della Toscana, da 1 veterinario designato dall'ordine regionale dei medici veterinari, da 1 rappresentante della facoltá di veterinaria Università toscane, da 1 rappresentante dell'istituto zooprofilattivo della Toscana-Lazio, da 5 rappresentanti di associazioni animaliste toscane, da 1 rappresentante dei Comuni, da 2 rappresentante delle Province, dal dirigente della giunta regionale nel settore della tutela della fauna.Bertocchini era stato eletto alcuni mesi fa nella commissione ma solo adesso è stata ratificata questa nomina, a firma del governatore Rossi, che lo vedrà impegnato nelle riunioni della commissione tutela animali della Regione giá a partire dal prossimo ottobre dove dovrà essere fornito parere su finanziamenti a progetti inerenti i canili in Toscana.