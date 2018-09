Letti e camere miste, comitati al S. Luca

L'obiettivo sarà verificare il numero dei posti letto rispetto a quanto promesso dalla Asl e verificare la situazione sul fronte dei ricoveri in camere miste. I comitati della sanità di Lucca andranno a vederlo con i loro occhi svolgendo un sopralluogo domattina (24 settembre). "Scopo della visita - spiegano - è quello di verificare il numero di posti letto disponibili per la degenza e il rispetto della promessa fatta dalla Asl Toscana Nordovest sul rispetto della non promiscuità maschio/femmina nelle camere di degenza. I comitati saranno accompagnati da consiglieri comunali di Lucca e della Piana, da consiglieri regionali e da parlamentari della Repubblica".