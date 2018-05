Radioradiante in concerto all'ex convento delle Oblate

L'idea portante del progetto è che tutti abbiamo una canzone dentro da scoprire e da far ascoltare. La Radioradiante Band, nata appunto per dare voce a queste canzoni, presenterà il suo terzo cd di brani composti nell'atelier di scrittura musicale dal titolo La luna, il sole e altre visioni.Il progetto si è sviluppato al centro diurno Tuiavii di Tiavea di Fornaci di Barga, dove da più di dieci anni l'associazione di promozione sociale Aedo (arte, espressività e discipline olistiche) porta avanti gruppi di counselling artistico con persone affette da disturbi psichici e persone che cercano di conoscersi meglio e più a fondo. Attraverso il teatro, la musica, la biodanza ed i percorsi di consapevolezza corporea come l'entomia, l'associazione porta avanti i suoi percorsi di mediazione artistico-terapeutica con grande successo."Il modo in cui ci esprimiamo musicalmente, cioè, il modo in cui mettiamo insieme le note, i ritmi, le tonalità, nonché le parole che scegliamo - evidenzia Satyamo Hernandez, ideatore e direttore artistico del progetto - dipinge aspetti profondi di noi e svela l’essenza stessa del nostro esperire. La realtà è che la maggior parte delle persone vivono la loro musicalità da ascoltatori, cioè da spettatori passivi davanti agli slanci creativi proposti da altri, mentre alcune persone fortunate riescono a tradurre le loro esperienze, i loro sentimenti, il loro vissuto interiore in musica, in canzoni... in arte".Il lavoro dell'atelier di scrittura musicale dimostra dunque che tutti, con il dovuto "ascolto", possono essere aiutati a portare l'attenzione verso le proprie sonorità per riuscire a captare momenti di musicalità e di ispirazione poetica e giungere alla composizione di brani musicali veri e propri.E così un gruppo di non-musicisti, lontanissimi da ogni concetto di metrica, melodia e poesia, ha iniziato a comporre le proprie canzoni, a di contattare le poesie nascoste nei meandri delle proprie anime.Ma cosa succede quando un gruppo di musicisti professionisti incontrano questi autori e prendono in mano le loro composizioni per suonarle e portarle nel mondo?L'atelier, con l'esperta facilitazione del musicista, compositore ed arrangiatore Giuseppe Ferrari e dello stesso Satyamo Hernandez, ha già visto la produzione di tre cd (un quarto è in arrivo) raggiungendo livelli eccellenti, apprezzati da diversi programmi radiofonici, incluso Radio Uno Rai, e da molte manifestazioni (da ricordare l'invito ad esibirsi a Sanremo-off, manifestazione organizzata durante il noto festival).I musicisti che supportano questa originale iniziativa sono Ugo Bongianni, tastierista jazz, compositore, arrangiatore e co-produttore di Mina; Alberto Bellucci, bassista che ha collaborato con Tullio De Piscopo,Toni Esposito ed attualmente con Cristina D'Avena; Satyamo Hernandez, cantante, compositore, che oltre al suo percorso teatrale con il Living Theatre, ha collaborato con Nada, con Sergio Caputo (con cui ha registrato due LP e partecipato al Festival di Sanremo), ed attualmente con la Main Road Band; Giuseppe Ferrari, chitarrista, compositore e facilitatore, oltre ad aver fatto parte di tournèe con Mario Tessuto, continua a collaborare con grandi musicisti come Alinari, Pacini, Scarpato ed altri ancora; Giulio Franceschi, insegnante di batteria alla Music Academy di Pisa e alla Percorsi musicali di Livorno, attualmente suona con Sandro.band, oltre a collaborare a progetti con molti altri musicisti tra cui, Francesco Magnelli (Csi-Ginevra di Marco), Cisco (Modena City Ramblers) e Rick Hutton (Video Music); Taruna Irene Pignati, cantante, compositrice e conduttrice di percorsi di introspezione e canto mantrico.