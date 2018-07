Distretto Asl Mediavalle, prorogato incarico a Chierici

Franco Chierici sarà per altri sei mesi alla direzione della zona distretto Asl della Valle del Serchio. Alla proroga dell'incarico al dottor Chierici che è già responsabile delle cure intermedie in valle del Serchio ha dato il via libera il direttore generale dell'Asl Toscana Nord ovest Maria Teresa De Lauretis. L'incarico era infatti in scadenza allo scorso 15 luglio, ed era già stato prorogato ad inizio anno. Il motivo dell'allungamento dell'incarico è dovuto ai ritardi nella procedura di nomina del responsabile dei servizi territoriali della Valle del Serchio, nelle cui more si è deciso di dare continuità al servizio in attesa del conferimento definitivo dell'incarico.