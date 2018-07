A Pescaglia in arrivo contributi per gli affitti

Sarà aperto fino al 18 agosto a Pescaglia il bando per ottenere i contributi per il pagamento dell’affitto. L'iniziativa è rivolta ai residenti con un Ise (Indicatore della situazione economica) non superiore a 28.216,37 euro.

"Intendiamo sostenere le famiglie che sono in difficoltà economica e hanno problemi a pagare l’affitto – commenta l’assessore al sociale Valerio Bianchi -. Anche quest’anno, infatti, integreremo le risorse provenienti dalla Regione Toscana con uno specifico stanziamento del nostro ente. Le politiche sociali e quelle abitative, così come concordato con i sindacati, sono una delle priorità dell’amministrazione comunale". Gli ammessi al bando saranno inseriti in due fasce, A e B, calcolate a seconda di parametri che tengono conto dell’Isee e dell’incidenza del canone di locazione sull’Ise. I contributi saranno erogati tenendo conto delle risorse provenienti dalla Regione e dall’integrazione del Comune di Pescaglia, fino a un massimo teorico di 3.100 euro per la fascia A e di 2.325 euro per la fascia B. Le domande potranno essere consegnate a mano all’ufficio protocollo nel Comune, essere spedite con raccomandata oppure pec. Il modello per fare la domanda è disponibile il sito www.comune.pescaglia.lu.it