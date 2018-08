Fish and chips senza glutine, successo a Barga

Si sono offerti piatti gustosi e di qualità – pesce preparato con la pastella a base di farina di riso, patate fritte, primi piatti conditi in vario modo, piatti freddi, grigliati misti, torte e crepes – tutti cucinati in sicurezza. I clienti sono arrivati da tutta la Toscana per approfittare di questa opportunità unica in Italia.“Un ringraziamento deve essere fatto – dice Paola Palagini, tutor Aic di Barga – anche ai negozi e ditte che hanno generosamente donato alcuni dei prodotti utilizzati per preparare le pietanze: la farina di riso finissima donata da Nutrifree di Altopascio leader nella produzione di prodotti senza glutine, la pasta di alta qualità di Massimo Zero donata dal negozio Mamey di Lucca e la pizza fornita dalla pizzeria Minnie di Fornaci di Barga. Quest’anno abbiamo introdotto una torta e la birra artigianale che hanno avuto un grande successo e apprezzamenti da tutti, intolleranti e non”.Un ringraziamento speciale da Aic Lucca e Agd Lucca va alla società Asd Barga, sempre sensibile alle iniziative proposte, che da ormai cinque anni supporta l'iniziativa, aiutando a migliorarla.