Viabilità medievale da Gallicano a Canossa: convegno il 27 agosto

"Gallicano, un centro lucchese nella Garfagnana delle vie matildiche e del Volto Santo": è il tema del convegno - in programma il 27 agosto (dalle 17) nella sala del Consiglio comunale. La serata si aprirà con i saluti del sindaco di Gallicano, David Saisi, e del sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini. Dunque le relazioni degli esperti: aprirà Fabio Baroni (direttore Ecomuseo delle Alpi apuane, che organizza l'evento patrocinato dal Comune). Allo studioso il compito di parlare della viabilità medievale, mediante un intervento dal titolo Per Roma e per Santiago. La viabilità medievale, lucchese e canossana, nel nord della Toscana. Poi la parola passerà a Clementina Santi (assessore alla cultura del Comune di Canossa), che parlerà di Matilde di Canossa lungo le vie di passo dall'Emilia alla Toscana.