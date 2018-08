Sul lago di Gramolazzo la scuola regionale di canoa

La Lucchesia si conferma patria della canoa regionale. Dopo i campionati toscani ed interregionali (Italia centrale) di velocità svolti sul lago di Massaciuccoli, con straordinaria partecipazione di atleti e pubblico, il nuovo appuntamento per i canoisti toscani è sul Lago di Gramolazzo nel Comune di Minucciano, in Garfagnana. Al via la Scuola regionale di canoa ospitata e patrocinata dal Comune di Minucciano, promossa dalla Federazione toscana ed organizzata, con la nota scrupolosità e sapienza, dal Club Canoa Kayak Versilia.

Una iniziativa dal forte valore tecnico-sportivo grazie agli stage agonistico-professionali a cui prenderanno parte gli atleti professionisti della disciplina. Ma anche una iniziativa di grande valore sociale con l’organizzazione di corsi aperti a tutti quanti vorranno far visita alla Cittadella della canoa toscana organizzata per l’occasione, nella Scuola dello sport messa a disposizione degli atleti, delle loro famiglie, degli staff dal Comune di Minucciano.

Folto il cartellone degli eventi. Si comincia domani (22 agosto) con gli stage per gli atleti iscritti e seguiti con dedizione e passione dalla Federazione regionale Toscana presieduta dal lucchese Leonardo Di Sacco. Si proseguirà con l’intero fine settimana (24, 25 e 26 agosto) dedicato ai corsi di canoa aperti ai cittadini della Garfagnana ed agli ospiti che vorranno avvicinarsi a questo fantastico sport. Per concludersi martedì (27 agosto) con il Trofeo Libertas dall’onorevole nome dell’associazione patrocinatrice.

Il tutto incastonato nell’incantevole cornice del lago più grande della Garfagnana e proiettato sul “set” delle fantastiche vette delle Alpi Apuane.

Una settimana di festa per uno sport in forte espansione specialmente nelle nuove generazioni che rappresenta, sempre più, un volano di promozione turistica ed uno strumento prezioso di input all’economia locale e tradizionale.