Bianchi (M5S) su rischio mafia in Toscana: "Subito l'osservatorio per la legalità"

Allerta mafie in Toscana, interviene il consigliere regionale lucchese Gabriele Bianchi: “Dopo l'operazione Ghost tender - dice - e l’arresto per traffico di droga di due persone titolari di un bar in pieno centro a Firenze (una delle quali è un mafioso il libertà condizionata condannato all’ergastolo per due omicidi) abbiamo cercato di portare in aula una mozione urgente che è riassumibile in uno Sveglia! Ci stanno colonizzando e abbiamo dato anche le soluzioni di contrasto. Il capogruppo Pd ci ha chiesto di non portarla subito al voto, convertendola intanto in una richiesta di comunicazione alla giunta regionale sulle iniziative antimafia che intende realizzare per dimostrare di aver capito il messaggio".