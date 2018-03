Sinistra con: "Bene il Comune su lotta a evasione fiscale"

"Per lavorare con successo in queste direzioni, sono necessarie una convinta volontà politica, un'attività strutturata, un metodo definito e continuità di lungo periodo – prosegue Sinistra con -. Serve investire sul personale degli uffici comunali e su una realtà come Lucca Holding Servizi. Serve guardare non solo ai temi classici dei tributi locali ma allargare l'attenzione in ogni ambito, a partire dalla piena collaborazione con lo Stato in ambito di recupero erariale. E poi serve una piena e costante collaborazione con l'Agenzia delle entrate, l'ufficio territoriale del Catasto e con Equitalia, definendo i metodi e gli ambiti della collaborazione".

"Il Comune di Lucca - conclude l'associazione politico culturale - ha sviluppato esperienze e competenze importanti che possono essere messe a disposizione e sviluppate ulteriormente sia a livello locale, collaborando con altri Comuni della provincia e con la Regione Toscana, sia a livello nazionale insieme ad Anci e Ifel. In generale, crediamo inoltre necessario rivendicare con forza a livello nazionale l'apertura di una nuova fase che riconosca ai comuni maggiore autonomia anche in ambito tributario. Siamo convinti che pagare tutti ed in modo progressivo è prima di tutto un grande obiettivo di equità e giustizia, come previsto dalla nostra Costituzione. Pagare tutti è l'unico modo per pagare meno e più equamente e per destinare risorse maggiori alle crescenti esigenze sociali dei settori più deboli della nostra società".